Баку станет ключевым актором Совета мира, и Израиль это приветствует

ООН, выражаясь бытовым языком, давно пришла в негодность. На протяжении многих лет почти ни одна резолюция этой организации не выполнялась. Имея громадный штат работников и огромную административную площадь, она потребляла финансовые ресурсы из бюджетов стран-членов, обязанных при этом голосовать по указке руководства, соглашаться со всеми решениями, помогая патрону изображать роль справедливого судьи. Но, как оказалось, это была только видимость, а король, на самом деле, был голый.

Об этом сказала в беседе с Day.Az вице-президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", директор действующего в Израиле Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман.

Но всему рано или поздно приходит конец, отметила она. Видимо, и этот "колосс" доживает свои последние дни.

"На этом фоне создание Трампом Совета мира стало весьма своевременным. А то, что Азербайджан был приглашен в качестве члена-учредителя этой новой мировой организации, думаю, говорит о его авторитете в мировых кругах. Даже те, кто свысока отзывались о "какой-то непонятной маленькой стране на Южном Кавказе с труднопроизносимым названием" и знали о ней только в связи с "пострадавшим древним соседним народом", вынуждены признать, что без Азербайджана сейчас трудно решить многие экономические и политические вопросы не только на Кавказе, но и в Европе, и в мире. Имея добротный экономический потенциал, выгодную локацию, политическую стабильность и, что немаловажно, тонкую политическую стратегию руководства страны, Азербайджан может претендовать на роль ключевого актора в недавно созданном Совете мира и сможет влиять на решение важных вопросов нашей глобализированной противоречивой современности. Израиль приветствует членство Азербайджана в новой структуре", - сказала глава Азербайджанского культурного центра.

Егяна Сальман подчеркнула, что, несмотря на все геополитические потрясения, отношения Азербайджана и Израиля остаются неизменными. И тут нет никакого секрета. Наши страны связывает очень многое, в том числе, нас связывают люди, общие интересы и история. По мнению израильского эксперта, ситуации, в которых оказались наши страны, тоже схожи.

"Азербайджан с первых дней восстановления независимости в 1991 году подвергся нападению со стороны Армении, претендовавшей на владение азербайджанскими землями. Оккупация продлилась почти тридцать лет, и Азербайджану пришлось самому, без посторонней помощи справляться со всеми проблемами, а потом самому восстанавливать справедливость. Почти сразу после официального основания Государства Израиль, пять арабских стран напали на молодое государство с целью его уничтожения, но Израиль в этой неравной войне победил. С тех пор еврейское государство пребывает почти в перманентном состоянии войны с соседями и под угрозой нападения со стороны недружественных стран. Обе наши страны схожи в том, что постоянно страдают от того, что сталкиваются с несправедливым отношением со стороны мирового сообщества, включая политические органы и гуманитарные организации. И обе наши страны вынуждены были встать перед фактом, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", как бы это банально ни звучало.

Эти факты дают право на существование общей концепции, общего взгляда и методов планирования и проведения в жизнь взаимовыгодных решений в региональной стратегии и мировой геополитике", - сказала Егяна Сальман.

21-ый век, отметила она, обнажил и вывел на поверхность те понятия, о которых не принято было говорить раньше, а именно, то, что технологии и деньги решают все. Как бы это цинично ни звучало, теперь одними политическими призывами и резолюциями невозможно добиться справедливости. Азербайджан, по словам Сальман, это понял, когда в течение почти тридцати лет Армения не выполняла 4 резолюции СБ ООН о немедленном и безоговорочном освобождении оккупированных территорий, а Минская группа, созданная для "справедливого" решения карабахского конфликта, просто грела руки на этом деле. В конце концов, справедливость была восстановлена Азербайджаном военным путем.

"То же самое происходит на Ближнем Востоке. Несмотря на все лозунги о запрете террористических организаций, именно они здесь "правили бал" и с этим можно покончить только силой, что Израиль делает на протяжении последних двух с половиной лет. Решая проблемы своими силами и почти без поддержки кого-либо со стороны, обе наши страны ведут мудрую, глубоко продуманную политику во имя сохранения безопасности и суверенитета", - подчеркнула израильский эксперт.

Лейла Таривердиева