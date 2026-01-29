ПАСЕ систематически придерживается однобокой позиции по отношению к Азербайджану

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на протяжении десятилетий позиционировалась как одна из ключевых платформ для диалога, обмена мнениями и защиты общеевропейских ценностей. Однако опыт отношений Азербайджана с ПАСЕ, особенно в последние годы, вызывает серьёзные вопросы: насколько сегодня этот институт привержен принципам объективности, беспристрастности и равного отношения ко всем государствам-членам? Как человек, работавший в составе делегации Азербайджана в ПАСЕ, могу сказать, что проблема заключается не в самом факте критики, а в одностороннем и всё более политизированном подходе, который приобретает системный характер. Такой подход подменяет диалог заранее сформированными выводами.

Как передает Day.Az, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

По словам депутата, в повестке пленарных сессий ПАСЕ регулярно обсуждается документ под названием "Ход мониторинговой процедуры Парламентской ассамблеи". В рамках этого документа Ассамблея оценивает выполнение обязательств, взятых на себя государствами - членами Совета Европы, в том числе Азербайджаном. Логично, что данный механизм должен способствовать диалогу и содействовать устранению существующих проблем. Однако практика в отношении Азербайджана показывает, что этот инструмент постепенно трансформировался в системную платформу критики. Основной акцент в докладах делается на негативных оценках, тогда как позитивные изменения либо вовсе не упоминаются, либо носят формальный характер. При этом региональный контекст, вопросы безопасности и процессы, происходящие на месте, зачастую игнорируются.

Особого внимания заслуживает и проблема фактологической точности документов. Так, авторы, используя обвинительную риторику и оперируя цифрами, даже не предпринимают попыток обновить фактические данные: в докладе по-прежнему говорится о 23 лицах, тогда как в реальности речь уже идёт о 19, поскольку четверо задержанных граждан Армении были недавно переданы армянской стороне. Подобные несоответствия сложно объяснить технической ошибкой - они наглядно демонстрируют, что в основу кладётся не реальная ситуация, а заранее сформированная интерпретация.

В таких условиях доклад о выполнении обязательств перестаёт быть нейтральным мониторинговым документом и начинает восприниматься как инструмент политического давления, что подрывает доверие к самой процедуре.

Как отметила парламентарий, отношения Азербайджана с ПАСЕ неоднократно проходили через серьёзные кризисные этапы. Резолюции, принимавшиеся по вопросам выборов, прав человека и региональной ситуации, зачастую были составлены таким образом, что не оставляли пространства для профессиональной дискуссии. Кульминацией этого процесса стало непризнание полномочий азербайджанской делегации - шаг, который в Баку был воспринят как откровенно политизированное решение.

Особенно примечательно, что аналогичные проблемы в других государствах-членах либо остаются без внимания, либо оцениваются значительно мягче. Такой селективный подход порождает вопросы о двойных стандартах и подрывает саму идею равноправного участия в Ассамблее.

В то же время в деятельности ПАСЕ в ряде случаев ощущается культурный и политический дисбаланс. Это проявляется в тоне дискуссий, выборе тем и жёсткости оценок. Азербайджан, где большинство населения составляют мусульмане и который проводит независимую внешнюю политику, нередко сталкивается с чрезмерным вниманием и чрезмерно жёстким подходом, не всегда соответствующим реальному положению дел. В таких условиях говорить о равноправном и основанном на доверии диалоге становится всё сложнее.

Депутат подчеркнула, что ПАСЕ регулярно заявляет о готовности к диалогу с Азербайджаном. Однако предлагаемый формат по сути не меняется: продолжается старый сценарий, основанный на наставлениях, давлении и заранее сформулированных выводах. Такой подход не учитывает ни новые реалии, сложившиеся в регионе, ни право государств самостоятельно определять путь своего развития. Диалог возможен лишь при наличии взаимного уважения и готовности сторон слышать друг друга. Институт, демонстрирующий дискриминацию и формализм, объективно утрачивает роль надёжного партнёра.

По мнению Севиндж Фаталиевой, кризис доверия между Азербайджаном и ПАСЕ является отражением более широкой проблемы - острой необходимости институционального обновления в Совете Европы. Без пересмотра мониторинговых механизмов, отказа от политизации и двойных стандартов Ассамблея рискует утратить свой авторитет в глазах многих государств-членов.

"Азербайджан не нуждается в "указаниях" извне. Стране необходим диалог, основанный на фактах, профессионализме и объективности, а не на шаблонах. Опыт работы в ПАСЕ показывает простую истину: без объективности нет доверия, а без доверия невозможен диалог. Если Парламентская ассамблея Совета Европы хочет сохранить свою роль как международной платформы, ей необходимо отказаться от устаревших подходов и пересмотреть своё отношение к государствам, требующим равноправного взаимодействия.

Азербайджан готов к диалогу. Вопрос в другом: готова ли к нему ПАСЕ?" - подчеркнула Севиндж Фаталиева.