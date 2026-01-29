Активы сектора НБКО Азербайджана выросли

В 2025 году активы сектора небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане увеличились на 25% и составили 1 миллиард 240 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Фуад Исаев на Микрофинансовом форуме, проходящем сегодня в Баку.

По его словам, в стране действуют 54 НБКО и 34 кредитных союза. За исключением одного, во всех организациях представлен частный сектор.

"В 2025 году активы сектора НБКО выросли на 25% и достигли 1 миллиарда 240 миллионов манатов. В то же время кредитный портфель НБКО за прошлый год увеличился на 29% и превысил 1 миллиард манатов. Капитал НБКО вырос на 26,2% и превысил 3 миллиона манатов. В целом капитал составляет 24,5% от общих активов", - подчеркнул Ф.Исаев.