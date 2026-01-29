Эти лица полностью освобождаются от военной службы

Лицам, обучающимся в докторантуре, предоставляется отсрочка от военной службы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", гражданам, обучающимся в докторантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения, предоставляется отсрочка от призыва на срочную действительную военную службу до окончания обучения.

В соответствии со статьей 23.1.1 закона, граждане, имеющие ученую степень доктора философии (PhD) или доктора наук, полностью освобождаются от призыва на срочную военную службу.

Обучение в докторантуре осуществляется в очной (с отрывом от производства) и заочной (без отрыва от производства) формах.

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку имеют только призывники, обучающиеся по очной форме.

При этом лица, имеющие степень доктора философии или доктора наук, полностью освобождены от призыва на срочную военную службу.