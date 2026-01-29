В Азербайджане завтра ожидается гололед

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 1-4°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 80-90%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана погода в основном также будет без осадков. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 2-7° мороза, днем - 3-8° тепла.

Ночью в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.