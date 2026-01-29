БФБ снизила минимальные требования для микрофинансовых организаций на долговом рынке

Бакинская фондовая биржа снизила минимальные требования для микрофинансовых организаций на долговом рынке до 500 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора, главный коммерческий администратор Бакинской фондовой биржи Октай Гасымов на I Инвесторском микрофинансовом форуме в Баку.

По его словам, на бирже действуют два листинговых сегмента - стандартный и основной.

"Основной рыночный сегмент предназначен для более крупных и развитых компаний. Стандартный сегмент ориентирован на развивающиеся и небольшие компании. В сегменте долгового рынка номинальное минимальное требование составляло один миллион манатов. Для повышения доступности для микрофинансовых организаций мы сократили эту сумму наполовину - до 500 тысяч манатов. Решение уже принято, в ближайшее время оно будет официально объявлено", - подчеркнул О.Гасымов.