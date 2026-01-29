Сотни человек сменили имя, фамилию или отчество в Азербайджане за два месяца

Стало известно число лиц, сменивших имя, фамилию и отчество в Азербайджане за последние два месяца.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Министерстве юстиции сообщили, что с 1 декабря 2025 года по сегодняшний день в отношении 476 человек были составлены акты о смене фамилии, имени или отчества.

Из них 357 - женщины, 119 - мужчины. Основными причинами смены имени или отчества чаще всего являются желание носить отчество по имени человека, который воспитал заявителя, неблагозвучность имени, трудность его произношения и другие причины.

Отметим, что с начала 2025 года по 1 декабря свои имя или отчество сменили 1 206 человек. Из них 849 - женщины, 357 - мужчины. При этом 710 человек были в возрасте 18-29 лет, 308 - в возрасте 30-39 лет, 107 - 40-49 лет, 52 - 50-59 лет и 29 человек - старше 60 лет.