Игроки "Карабаха" вернулись в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Игроки "Карабаха" вернулись в Баку из Ливерпуля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, команду из Агдама в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили многочисленные болельщики и представители СМИ.
Отметим, что Карабах несмотря на поражение со счетом 0:6 от "Ливерпуля" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, обеспечил себе выход в плей-офф турнира.
