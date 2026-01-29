Игроки "Карабаха" вернулись в Баку из Ливерпуля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, команду из Агдама в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили многочисленные болельщики и представители СМИ.

Отметим, что Карабах несмотря на поражение со счетом 0:6 от "Ливерпуля" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, обеспечил себе выход в плей-офф турнира.