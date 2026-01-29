Сколько заработал "Карабах" в Лиге чемпионов УЕФА?

Как сообщалось ранее, "Карабах" в гостях встретился с "Ливерпулем" в 8-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА и потерпел поражение со счетом 0:6.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Modern.Az, несмотря на это поражение, агдамский клуб, набравший 10 очков и занявший 22-е место, вышел в плей-офф и, пробившись в 1/16 финала, заработал еще 1 миллион евро (примерно 2 миллиона манатов).

Таким образом, доход "скакунов" на основной стадии турнира достиг 8 миллионов евро (около 16 миллионов манатов).

С учетом квалификационных раундов Лиги чемпионов общий доход "Карабаха" составил 19 миллионов 620 тысяч евро, то есть около 38,38 миллиона манатов. Только за выход в лиговую стадию клуб получил в целом 23 миллиона 700 тысяч евро (47,735 миллиона манатов).

Так, УЕФА выплачивает 2,1 миллиона евро за каждую победу на лиговой стадии.

Обыграв "Бенфику" со счетом 3:2 и "Копенгаген" - 2:0, "Карабах" заработал дополнительно 4,2 миллиона евро (около 8,3 миллиона манатов), доведя общий доход до 27 миллионов 970 тысяч евро (примерно 55,8 миллиона манатов).

Если добавить доход за ничью с "Челси" (700 тысяч евро) и победу над "Айнтрахтом" (2,1 миллиона евро), то общий заработок клуба на лиговой стадии на данный момент достиг 30 миллионов 770 тысяч евро, то есть примерно 61,4 миллиона манатов.