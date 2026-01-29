Слушать музыку в ресторанах стало платным?

С владельцев ресторанов, кафе и других объектов общественного питания требуют плату за использование местной и зарубежной музыки, звучащей в заведениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, предприниматели заявляют, что эта практика существует уже много лет, однако впервые они получили официальные предупреждения. По их словам, музыка в ресторане не является услугой, а лишь частью атмосферы. Если за ее воспроизведение будут взимать плату, это приведет к дополнительным расходам, а значит - к росту цен. В итоге платить за это будут клиенты. При этом, по их словам, даже если музыка воспроизводится с помощью искусственного интеллекта, все равно требуется оплата за авторские права.

Насколько это соответствует действительности?

Комментируя ситуацию, юрист Миргусейн Габибли заявил, что такие нормы действительно предусмотрены законодательством:

"Однако механизмы их применения не всегда ясны и прозрачны. Лица, уполномоченные защищать права авторов и правообладателей, вправе осуществлять такую защиту.

Поскольку рестораны получают доход в рамках музыкальной деятельности, они используют авторские права в коммерческих целях, поэтому правообладатели имеют право требовать оплату с таких заведений. Однако требования о защите этих прав должны быть зарегистрированы в Азербайджанской Республике, и в то же время другая сторона должна быть предварительно уведомлена".