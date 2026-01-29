https://news.day.az/world/1812614.html На границе Колумбии и Венесуэлы рухнул самолет - ФОТО - ВИДЕО На границе Колумбии и Венесуэлы упал самолет Beechcraft 1900D, погибли 15 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Noticias Caracol. Обломки самолета нашли в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен.
На границе Колумбии и Венесуэлы рухнул самолет - ФОТО - ВИДЕО
На границе Колумбии и Венесуэлы упал самолет Beechcraft 1900D, погибли 15 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Noticias Caracol.
Обломки самолета нашли в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен. На борту находились более 10 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа, в том числе депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро.
Воздушное судно пропало с радаров в среду, 28 января. Поиски осложнились погодными условиями и труднодоступным рельефом горной местности.
