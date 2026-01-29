Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,06 доллара США или 1,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,37 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,13 доллара США или 1,7%, и составила 67,77 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 1,13 доллара США или 3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 39,10 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,91 доллара США или 1,3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,00 долларов США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.