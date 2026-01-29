Как российская пропаганда разрушает свою страну

Автор: Лейла Таривердиева

Российская пропаганда делает все, чтобы восстановить против России даже тех, кто все еще сохраняет к ней лояльность. Когда мы говорим о лояльности, то не подразумеваем под этим большую любовь. Речь только о лояльности, потому что пропаганда и определенные шаги самой Москвы просто не оставили пространства для любви.

Но лояльность - это очень хорошее и позитивное явление в международных отношениях. Отношения между странами далеко не всегда строятся на дружбе и братстве. Они строятся чаще на интересах и на лояльности, которая помогает этим интересам развиваться в гармонии. Но, если судить по пропаганде, лояльность и сотрудничество по горизонтальной линии российской стороне не нужны, ей нужен страх и подчинение по формуле "боится - значит, любит". На любовь и дружбу она уже не рассчитывает, а лояльность ей кажется недостаточной платой за "все, что она делает". Последнее - это любимый аргумент российских пропагандистов.

Возможно, официальная политика совсем иная и после нового провокационного позавчерашнего эфира у Соловьева мы вновь услышим от МИД РФ, что озвученные тезисы - это частное мнение какого-то пропагандиста, а не Кремля. Но по тому, с какой периодичностью стали озвучиваться угрозы в адрес соседей России, в этом уже приходится сомневаться. В Кремле не могут не понимать, что того же Соловьева в соседних странах воспринимают не как "частника", а как выразителя тенденций, имеющих место в коридорах власти. Опять же, возможно, это и не так, но история нелюбви этого пропагандиста к Баку может служить яркой иллюстрацией. Интенсивность этой нелюбви всегда зависела от того, какой курс Москва проводила на Южном Кавказе и по отношению к Баку, в частности. Иногда провокации исчезали совсем, Соловьев словно забывал о существовании Азербайджана. И было заметно, что это результат не пробуждения совести, а прямого указания "откуда надо".

Отсутствие реакции со стороны властей и безнаказанность пропагандистов, помогающих пополнять ряды нелояльных России стран, говорят сами за себя. Аргумент о "частном мнении" тут не сработает. Он может сработать только в сочетании с жестким осуждением провокаторов, хотя бы вербальным. Соседям России, которым рассылают месседжи устами пропаганды, мало слышать, что это не официальная позиция. Им нужно услышать саму позицию официальной Москвы по поводу этих провокаций. А ее нет. Короткое удаление Соловьева из эфира после скандала с угрозами в адрес ряда стран проблемы не решило. Он был спрятан за декорации не в качестве наказания, а чтобы улегся скандал.

Скандал в какой-то степени действительно улегся, пока красная физиономия Володьки не отсвечивала в эфире. Но продлилось это недолго. И вот во вторник в эфире соловьевских вечеров можно было наблюдать вторую часть "марлезонского балета".

На этот раз шовинистов порадовал Сергей Михеев. Этот политолог продолжил наметившуюся тенденцию и обрушился с оскорблениями на постсоветских соседей России. Михеев не называл конкретные страны, но, судя по деталям вроде трудовых мигрантов и "спасения", речь снова шла о Центральной Азии и Армении, которых Москва всегда считала зоной своих исключительных и неделимых интересов. Не хотела она делить эти интересы даже с самими этими странами. Они просто не имели права иметь собственные интересы, поэтому, когда они вдруг появились, державному соседу это не понравилось. И это его право. Всем нам что-то или кто-то может не нравиться. Но держава масштабов России должна уметь достойно принимать реалии. А не выпускать в эфир разную шушеру, которая вместо того, чтобы доказывать отколовшимся союзникам, как много они потеряли, раз за разом демонстрирует им, как правильно они поступили.

В эфире федерального телеканала "Россия 1" политолог Сергей Михеев в шовинистическом экстазе отчитывал постсоветские страны за "неблагодарность". Все они что-то там должны России за "спасение", и Москва сама виновата в сложившейся ситуации, так как "разбаловала" соседей. Россия, утверждает Михеев, решает за постсоветские страны "кучу проблем", а они, понимаете ли, нервно реагируют на провокации из федерального эфира. Одним словом, соседям России, как предупредил пропагандист, "надо знать свое место".

Заметим, что самим российским пропагандистам следовало бы поберечь нервы и не дергаться так в ответ на каждое суверенное действие суверенных стран. Вспомним, как краснеет от бешенства физиономия Соловьева, когда он впадает в имперский экстаз. А в последнем эфире о неадекватной реакции собравшихся можно было судить по демоническим смешкам самого ведущего и нервному хихиканью его гостей.

На пустозвонство пропагандистов соседи России реагировать бы не стали. Но, повторим, общая картина не убеждает нас, что Соловьев и прочая шушера не выражают своего собственного мнения. В соловьевских вечерах уж точно не звучат частные мнения. Туда даже перестали приглашать тех, кто мог бы серьезно оппонировать шовинистической болтовне. Возможно, сами разумные эксперты отказываются от дискуссий, опасаясь не вписаться в очень уж активно разгоняемую тенденцию. В результате создается ощущение, что в российском экспертном сообществе все разом сошли с ума и не осознают, куда все это ведет их страну. А ведь российское экспертное сообщество всегда отличалось профессионализмом.

Кстати, вспомнилось. В период карабахского конфликта и войны 2020 года политические ток-шоу на российском ТВ имели исключительно проармянский уклон. Для того, чтобы повеселить зрителей, иногда приглашались эксперты, которые представляли проазербайджанскую позицию. Но чаще всего это бывали слабые эксперты, не владеющие словом и не способные аргументированно оппонировать. Им доставалась роль мальчиков для битья. Есть множество политологов, которые могли достойно принять участие в дискуссии и разгромить проармянскую тусовку, однако их на передачи не приглашали. У пропагандистских шоу российского ТВ всегда были спонсоры с армянскими фамилиями, и ждать чего-то иного от них не приходилось.

Кто спонсирует сегодняшнюю кампанию угроз в адрес соседей России? Кто бы это ни был, эти круги не желают добра своей стране. Они фактически финансируют расширение числа негативно настроенных к России стран по периметру российских границ. Мы пока не говорим о врагах. Но в случае, если угрозы, озвучиваемые пропагандистами, перестанут быть их "частным мнением", речь пойдет и о враждебном отношении. Зачем России такой расклад и почему ситуацию упорно тащат к подобному исходу, непонятно. Если это "происки врагов", желающих вбить клин и так далее, то Соловьев, Михеев и прочие есть главные враги российского государства. Удивительно, что в Кремле все еще этого не понимают и не принимают мер, ограничиваясь демагогией о "частном мнении".

Возможно, многое мог бы прояснить ответ на вопрос, зачем России столько недоброжелателей. Для чего превращать в недругов тех, кто нужен самой России? Это действительно непонятно и нелогично. Возможно, у всех этих процессов есть какая-то логика. Возможно, кто-то рассчитывает, что новый миропорядок, в котором уже нет никакого порядка, позволит осуществить мечту об СССР 2.0. Хотя последнее настолько несерьезно, что нам не хотелось бы так плохо думать о тех, кто в Москве принимает решения. О том, чтобы вернуть свое влияние на соседей силой, сегодня не может быть и речи.

Если угрозы говорящих голов из телевизора реально перестанут быть их "частным мнением" и Москва вздумает указывать, как говорит Михеев, "свое место" странам Центральной Азии, Россия потеряет и азиатский регион. Причем, в широком смысле слова, потому что ЦА сегодня - это зона интересов, в первую очередь Китая. Мы уже не говорим, что туда забрасывают удочки из Европы и США.

Так что, ребята, давайте жить дружно. Москве реально следует задуматься о том, куда ведет пропаганда без тормозов. Она работает против так называемого "русского мира". Даже там, где многие все еще говорят, пишут и читают на русском языке.