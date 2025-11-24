Автор: Зульфугар Ибрагимов

Слово, как известно, не воробей. Вылетит - не поймаешь. Поэтому тем, кого слушают и к кому прислушиваются, следует очень внимательно подбирать слова, рассуждая о чувствительных и болезненных вопросах. Всегда можно подобрать нужное слово, если совсем промолчать невозможно. Правда, для этого, помимо интеллекта и всесторонней эрудиции, нужно обладать и пониманием самых простых вещей. Например, важности формулы "не навреди".

Это очень важно - не навредить. Особенно в такой ситуации, какая сегодня развивается между Баку и Ереваном. Навредить тут несложно, потому что на армянской стороне все очень нестабильно. Дезориентированные после катастрофы 2020 года соседи пока не определились, кого им слушать - реваншистов или Никола Пашиняна. Премьер-министр говорит, что для Армении наступила эпоха мира, реваншисты же утверждают, что мир для армян проходит только через захватническую войну. Пашинян говорит, что карабахское движение сдано в архив, а пророссийская оппозиция уверяет армян, что не все потеряно и надо только подождать, потому что как только Россия решит вопрос с Украиной, она тут же вернет им, армянам, азербайджанские земли. Последнее - это своего рода предвыборная агитация. Человек разумный должен уметь понимать нюансы, однако дезориентированные массы не видят тонкостей. Они верят и ждут, что как это было в первую войну, старший брат придет и все сделает.

Куда большее влияние на сознание масс оказывают подобные нарративы, озвучиваемые с самой российской стороны. Когда в интервью армянским СМИ такой авторитет, как Алексей Венедиктов, убеждает армян, что конфликт не закончился и будет продолжаться, реваншистской пропаганде большего и не надо. Высказанные им в последних двух интервью мысли полностью накладываются на выкройку, по которой пророссийская оппозиция в Армении шьет, образно выражаясь, саван для действующего правительства. Ведь реваншисты о том и говорят: ничего не закончилось, армяне соберут силы и все вернут при помощи России, которая после окончания войны в Украине, наконец, сможет заняться чем-нибудь другим. Пророссийская оппозиция и прежде убеждала армян, что Россия не помогла им против Азербайджана только потому, что планировала войну с Украиной и не хотела отвлекаться. Карабахский конфликт, заявляют реваншисты, продолжится, как только для этого создадутся подходящие условия. Теперь о том же самом сказал Венедиктов.

Почему Россия не остановила Азербайджан и не помогла Армении, пусть разбираются между собой сами Россия и Армения. Это их дела. Все уже случилось. Пусть кому от этого легче, продолжают думать, что все идет по плану. Эти разборки имеют значение только в свете предвыборной агитации кочаряновских сил.

А вот поддержка реваншизма это уже касается нас. В то время как Баку и Ереван ищут точки соприкосновения, иноагент Венедиктов мотивирует армян на упорство во зле. Общество, только-только начинающее осознавать смысл слова "мир", услышало от него, что никакого мира нет, что конфликт возобновится рано или поздно, потому что есть "120 тысяч беженцев", а у погибших оккупантов есть дети, которые вырастут и все начнется заново. Российский журналист популярно объяснил армянам, что они могут не растрачивать энергию на какие-то мирные инициативы, а просто наберутся терпения и подождут, когда у России "появится ресурс". Не стоит суетиться и Рубену Варданяну, про которого, как утверждает Венедиктов, в Москве не забыли. "Вы думаете, в Москве не помнят, что Варданян российский бизнесмен?.. Ресурса нет. Закончится война в Украине, появится ресурс - посмотрим по-другому", - говорит собеседник армянских СМИ, утверждая, что именно так мыслят в Кремле.

Честно говоря, непонятно, почему Венедиктова признали иноагентом...

Бывший главред "Эха Москвы" подыграл сторонникам нового кровопролития, опровергая заявления Баку о том, что конфликт окончен. Мол, в начале 90-х тоже говорили, что конфликт окончен, и, опаньки, оказалось, что нет. На взгляд Венедиктова, это замечательная логическая конструкция, которую не разрушить. Но на самом деле это ущербная логика, которая говорит о том, что известный журналист либо реально не в курсе происходившего здесь, либо просто хочет зачем-то понравиться армянской аудитории.

Когда в 2011 году его первый заместитель Бутман незаконно посетил оккупированный Карабах и взял интервью у "президента" Бако Саакяна и "мэра" Ханкенди, занесение его в черный список в Баку вызвало очень трогательное непонимание со стороны руководства "Эха Москвы". Было заявлено, что журналисты, если надо, будут ехать в Карабах через Армению и не обязаны никого об этом уведомлять.

Впрочем, есть сомнения, что Алексей Венедиктов действительно не знал, что посылал своего зама на оккупированную территорию. После одного из серьезных столкновений на границе в 2022 году, отвечая в эфире Телеграм-канала на вопрос, почему мировое сообщество не осудило "азербайджанскую агрессию", он подчеркнул, что Азербайджан пытается силой оружия вернуть ту территорию, которую мировое сообщество признает территорией Азербайджана. Это значит, что со знанием матчасти все хорошо.

Известный российский журналист, возможно, и не ставил целью программировать и мотивировать армянский реваншизм, вдохновлять его и вносить свои пять копеек в разрушение с таким трудом достигнутого мира в регионе. Но по факту вышло именно так.