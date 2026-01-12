Армения передала России ноту

Посол России Сергей Копыркин вызван в Министерство иностранных дел Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ему была вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире государственной телекомпании.

Согласно информации МИД, послу было сообщено, что заявления, сделанные в эфире программы государственного телеканала, являются недопустимым посягательством на суверенитет Республики Армения, проявлением враждебности и грубо нарушают основные принципы дружеских отношений между Арменией и Россией.

Напомним, российский журналист Владимир Соловьев заявил о том, что он допускает проведение "специальной военной операции в Армении".