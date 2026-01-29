США впервые вернули Венесуэле захваченный танкер

США впервые вернули Венесуэле один из семи захваченных танкеров под названием M/T Sophia. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"[Американские] официальные лица, говорившие на условиях анонимности, опознали судно, передаваемое венесуэльским властям, как супертанкер M/T Sophia под панамским флагом. Они не сообщили, почему танкер был возвращен", - передает агентство.

Один из неназванных американских чиновников не смог ответить на вопрос, была ли на возвращенном судне нефть.