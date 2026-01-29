ЕС может признать КСИР террористической организацией

Ожидается официальное признание Европейским союзом (ЕС) Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya, об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Кая Каллас.

"С теми, кто действует как террористы, нужно обращаться как с террористами", - сказала Каллас в беседе с журналистами перед сегодняшним заседанием министров стран ЕС.

Отметим, ранее Франция заявила, что поддержит признание КСИР террористической организацией.