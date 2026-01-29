Стало известно, сколько объектов недвижимости без документов в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 400-500 тысяч объектов недвижимости без документов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявила сегодня председатель Публичного юридического лица "Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества" Нигяр Алимова в ходе презентации на тему "Работа, проделанная в 2025 году в сфере государственного кадастра и реестра недвижимости".

"В настоящее время в Азербайджане насчитывается 400-500 тысяч объектов недвижимости без документов. Рассматривать вопрос выдачи документов на строения, не имеющие никаких документов, конечно, можно. Однако на нынешнем этапе любая амнистия не должна носить стимулирующий характер. Мы должны понимать, что самовольные постройки запрещены законом. Из-за этого впоследствии возникают проблемы как в коммунальных процессах, так и при оформлении документов", - сказала она.

"Для определения точного количества таких построек необходимо провести масштабное исследование", - добавила Нигяр Алимова.