ЕС введет новые санкции против Ирана

Европейский союз включит Корпус стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Мы введем новые санкции против Ирана. И я также ожидаю, что мы включим КСИР в список террористических организаций. Если вы действуете как террорист, к вам следует относиться как к террористу. Мы видим число жертв во время протестов в Иране и меры, принятые режимом, действительно огромны. Именно поэтому мы также посылаем четкий сигнал: если вы оказываете давление на людей, за это есть цена, и за это вы также будете подвергнуты санкциям", - сказала она.