Tesla свернет производство моделей S и X, перенаправит ресурсы на человекоподобных роботов

Американский производитель электромобилей Tesla планирует свернуть производство моделей S и X и использовать завод во Фримонте (штат Калифорния) для строительства человекоподобных роботов Optimus. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на виртуальной пресс-конференции по итогам четвертого финансового квартала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У меня есть новости, их не вполне можно назвать плохими, но они заключаются в том, что пришло время завершить программы моделей S и X, отправив их в почетную отставку. Это объясняется тем, что мы движемся к будущему, основанному на автономности. Если вы заинтересованы в покупке моделей S и X, то сейчас самое время заказать их, поскольку мы рассчитываем сворачивать производство моделей S и X в следующем квартале", - сказал Маск.

Маск добавил, что производственные мощности на заводе во Фримонте, используемые для вышеупомянутых моделей электромобилей, "будут превращены в завод по производству Optimus". "Наша долгосрочная цель - ежегодно строить миллион роботов Optimus на нынешней площадке по производству моделей S и X во Фримонте", - отметил он.

Идею производства человекоподобных роботов Маск выдвинул в августе 2021 года, и в октябре 2024 года гуманоидный робот Optimus был представлен публике. Глава Tesla отмечал, что его стоимость составит от $20 тыс. до $30 тыс., и "каждый сможет себе его позволить". В мае 2025 года Маск показал, как робот танцует, а в октябре появились кадры с Optimus на красной дорожке в Голливуде, где тот продемонстрировал приемы кунг-фу. 22 января 2026 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Маск заявил, что Tesla может начать продажу человекоподобных роботов уже к концу 2027 года.