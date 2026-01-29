Южный Кавказ становится центром американской стратегии

Южный Кавказ может стать ключевым элементом стратегической политики США в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в официальном издании Минобороны США Stars and Stripes.

Автор подчеркивает, что администрации Обамы и Байдена рассматривали Южный Кавказ как "дипломатическую периферию, зону замороженных конфликтов и сокращающегося американского влияния", что оказалось стратегической ошибкой. Президент Дональд Трамп, как отмечает Stars and Stripes, исправил эту ситуацию, пригласив лидеров Азербайджана и Армении на саммит в Вашингтоне в августе прошлого года.

По мнению издания, Азербайджан, расположенный на пересечении маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, превратился в узел реального стратегического значения.

"Страна обеспечивает поставки около полумиллиона баррелей нефти в день, поставляет в Европу газ и поддерживает тесные связи с Израилем в сфере безопасности", - отмечается в статье.

Публикация подчеркивает, что успешное урегулирование между Баку и Ереваном открыло бы транзитные маршруты, соединяющие Азербайджан с его эксклавом Нахчыван и далее с Турцией и мировыми рынками. "Это позволило бы стабилизировать регион, снизить военное присутствие России и ограничить возможности Ирана использовать географию как инструмент давления", - пишет автор.

Издание отмечает, что для Вашингтона это стратегическая возможность. "Текущая слабость Ирана делает момент особенно благоприятным для пересмотра американской политики в отношении региона".

Кроме того, по мнению автора, пришло время отменить устаревшую статью 907 Закона о поддержке свободы 1992 года, которая запрещает прямую помощь правительству Азербайджана и блокирует продажу военного оборудования.