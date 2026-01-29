Пашинян рассказал о выгодах TRIPP для Армении

TRIPP - это инвестиционная программа, прежде всего экономическая инвестиционная программа, в рамках которой в Республике Армения предполагаются многомиллионные, сотни миллионов долларов инвестиций.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

Напомним, что ранее Роберт Кочарян утверждал, что открытие Зангезурского коридора "не имеет никакой выгоды и опасно для Армении". Также экс-президент изрек, что TRIPP якобы экономически не нужен для США.

"Маршрут является крупной инвестиционная программой, которая, разумеется, принесет с собой и серьезные гарантии безопасности. Такая страна, как США, полностью построена на экономической логике, и это очень хорошо. Государственный интерес Республики Армения - это экономическое развитие. Как в таком случае Соединенные Штаты могут не иметь экономического интереса? Тот, кто это говорит, не следит за политикой президента Трампа. Все его решения имеют экономическое обоснование, потому что экономическое развитие Соединенных Штатов, благосостояние, а для этого, конечно, необходима и безопасность, являются приоритетом для нынешней администрации. Тоже самое верно и для руководителей всех стран, по крайней мере тех, кто руководствуется интересами собственного государства", - сказал Пашинян.