Азербайджан - в тройке популярных направлений для поездок россиян
Как сообщает Day.Az, согласно исследованию сервиса путешествий "Туту", на 23 февраля на Азербайджан пришлось 5 % всех зарубежных поездок россиян, что обеспечило стране третью позицию в рейтинге. Лидером стала Беларусь с долей 27 %, второе место занял Узбекистан (12 %).
В период празднования Международного женского дня Азербайджан также сохранил третью строчку в зарубежном рейтинге с показателем 7 %. Первое место вновь заняла Беларусь, второе - Узбекистан. В число популярных направлений также вошли Турция, Казахстан и Грузия.
