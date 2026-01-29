Насколько вырастут пенсии в Азербайджане?

После индексации размер медианной пенсии в Азербайджане может увеличиться до 393 манатов, а средняя пенсия до примерно 593 манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом написал депутат Али Масимли на своей странице в социальных сетях.

"По предварительным данным Государственного комитета статистики, в январе-ноябре 2025 года среднемесячная зарплата выросла на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В официальных заявлениях ожидаемый темп роста оценивается в пределах 9-9,2 процента. Точный показатель будет объявлен в начале февраля. После индексации размер медианной пенсии - около 360 манатов - может увеличиться до 393 манатов, а средняя пенсия - с 543 до примерно 593 манатов", - написал он.

Он подчеркнул, что повышение коснется всех видов трудовых пенсий - по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца - и охватит около 1,1 миллиона пенсионеров.

Говоря о том, почему в январе пенсии не были выплачены с учетом повышения, депутат пояснил, что среднегодовой показатель заработной платы за 2025 год еще не был официально объявлен, поэтому в январе выплаты производились в прежнем размере. Повышение будет пересчитано и за январь и выплачено в феврале. Например, пенсионер, получающий 400 манатов, в феврале получит вместе с перерасчетом за январь и февраль около 474 манатов, а начиная с марта его ежемесячная пенсия составит примерно 437 манатов.

Депутат также разъяснил вопрос, связанный с индивидуальным пенсионным капиталом.

"Согласно закону, пенсионные накопления на индивидуальных счетах застрахованных лиц индексируются один раз в год в соответствии с уровнем инфляции. В 2026 году этот показатель составит 5,6 процента. Это означает, что у человека с минимальным пенсионным капиталом в 46 080 манатов сумма увеличится примерно на 2 580 манатов и достигнет 48 660 манатов", - написал он.

В заключение Али Масимли отметил, что индексация и повышение пенсий - положительный шаг, однако необходимо учитывать рост цен. По его словам, для достижения реального эффекта нужны серьезные антиинфляционные меры, чтобы рост пенсий действительно улучшал уровень жизни пенсионеров.