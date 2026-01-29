Цена на золото обновила исторический максимум

Золото резко подорожало на мировом рынке.

Как сообщает Day.Az, стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 275,1 доллара и достигла отметки 5615 долларов.

Серебро подорожало на 5,82 доллара - до 119,36 доллара за тройскую унцию.