https://news.day.az/world/1812675.html
Цена на золото обновила исторический максимум
Золото резко подорожало на мировом рынке.
Как сообщает Day.Az, стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 275,1 доллара и достигла отметки 5615 долларов.
Серебро подорожало на 5,82 доллара - до 119,36 доллара за тройскую унцию.
