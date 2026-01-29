В УПК Азербайджана вводятся новые термины в сфере ИКТ

В уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджана будут определены новые базовые понятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который был обсужден сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Законопроектом предлагается включить в уголовно-процессуальное законодательство следующие новые термины:

система информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-система) - любое устройство или группа взаимосвязанных либо объединенных устройств, которые на основе программного обеспечения собирают, хранят и автоматически обрабатывают электронные данные;

электронные данные - любое представление фактов, сведений или понятий в форме, пригодной для обработки в ИКТ-системе, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение системой определенных функций;

поставщик услуг (провайдер) - любой государственный орган (учреждение), юридическое или физическое лицо, которое обеспечивает пользователям возможность коммуникации через ИКТ-систему либо осуществляет обработку и хранение электронных данных для таких услуг или их пользователей;

данные трафика - любые электронные данные, создаваемые ИКТ-системой и связанные с коммуникацией, которые указывают источник, пункт назначения, маршрут, время, дату, объём, продолжительность или тип услуги связи;

данные абонента - любые сведения, хранящиеся у провайдера об пользователях услуг, позволяющие определить личность абонента, его почтовый или географический адрес, номер телефона и другие контактные данные, платежную информацию, место установки оборудования и другие данные, полученные на основании договора или соглашения, за исключением трафиковых и контентных данных;