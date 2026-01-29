В Азербайджане изменят порядок взыскания штрафов с осужденных

В Азербайджане планируется изменить порядок принудительного взыскания штрафов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об исполнении наказаний, который был обсужден сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, если осуждённый не оплатит штраф в установленный срок, исполнение наказания в виде штрафа будет осуществляться в принудительном порядке по решению суда, вынесшего приговор.

В первую очередь штраф будет удерживаться из заработной платы или других доходов осужденного.

Если доходов недостаточно или они отсутствуют, взыскание будет обращено на имущество, находящееся в его частной собственности, либо на долю в общей собственности. В этом случае будут применяться положения Закона "Об исполнительном производстве", регулирующие обращение взыскания на имущество должника.

Согласно действующему законодательству, порядок был обратным: сначала взыскание обращалось на имущество осужденного, и только при его отсутствии или недостаточности - на зарплату или доходы.

В пояснении к проекту отмечается, что такая система на практике замедляет процесс исполнения и иногда приводит к несоразмерным мерам.

В частности, при сравнительно небольших штрафах накладывался арест на дорогостоящее имущество и осуществлялась его продажа через аукцион, что вызывало потерю времени и дополнительные процедурные расходы.

Пересмотр приоритетов, при котором штраф сначала удерживается из доходов осуждённого, направлен на ускорение исполнения и минимизацию случаев ареста и продажи имущества, стоимость которого значительно превышает сумму штрафа.