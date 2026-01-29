Армении нужно присоединиться к энергосистемам Азербайджана и Турции

Было бы верно, если бы энергетическая система Армении присоединилась к системам Азербайджана и Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

По его словам, Ереван заинтересован в том, чтобы использовать азербайджанские сети для доступа к более крупным экспортным рынкам.

"Наша энергетическая система соединена с Грузией и Ираном, и, считаю, будет правильно, если она будет соединена также с Турцией и Азербайджаном. Это расширяет наши экспортные возможности и возможности региона в целом, чтобы при необходимости осуществлять совместный экспорт на соответствующие рынки", - отметил армянский премьер.

Пашинян пояснил, что, как минимум, за транзит Республика Армения будет получать доходы.

"Естественно, здесь у нас есть заинтересованность в росте государственных доходов Республики Армения и не только государственных - создаются возможности и для частных компаний и так далее.

Я не утверждаю, что в рамках TRIPP предполагаются и энергетические проекты, но никакой угрозы для Республики Армения здесь быть не может. Напротив, речь идет о новых возможностях и доходах. Если мы не захотим пользоваться азербайджанскими сетями для экспорта, то как минимум они смогут экспортировать или импортировать электроэнергию через нашу территорию, и за счет транзитных платежей, как это предусмотрено в рамках TRIPP, мы будем получать доходы.

Практические шаги уже предпринимаются, если честно, работа идет, но когда появятся конкретные договоренности, об этом будет объявлено. Существует политическое понимание, мы со своей стороны провели анализ и на экспертном уровне мы взаимно не видим здесь угроз, напротив - видим возможности, тем более как средство укрепления мира", - подчеркнул премьер-министр.

В заключение Пашинян отметил, что когда через Армению к международным рынкам будут идти потоки товаров и эти потоки приобретут определенный удельный вес, это станет самой большой гарантией безопасности.

"Потому что в этом случае и крупные державы, и крупные рынки будут дополнительно заинтересованы в том, чтобы эти коммуникационные пути функционировали безопасно, стабильно и в спокойных условиях. Более надежной гарантии безопасности быть не может. И я это заявляю: это самая надежная гарантия безопасности", - сказал глава армянского правительства.