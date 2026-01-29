Страховые компании Азербайджана могут обратиться в ЦБ для покупки облигаций НКО

Для рассмотрения вопроса о предоставлении страховым компаниям возможности приобретать облигации небанковских кредитных организаций (НКО) могут быть предприняты соответствующие шаги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на председатель совета директоров Ассоциации рынков капитала Азербайджана Орхан Багиров на I Инвесторском микрофинансовом форуме в Баку.

По его словам, в настоящее время страховые компании не могут приобретать облигации небанковских кредитных организаций (НКО).

"Мы, ассоциации - Ассоциация рынков капитала Азербайджана, Ассоциация микрофинансирования Азербайджана, Ассоциация страховщиков Азербайджана и Ассоциация банков Азербайджана - можем совместно обратиться в Центральный банк.

То есть, запрос в этом отношении есть как у покупающей, так и у продающей стороны. В частности, этому вопросу можно будет уделить внимание после подготовки проекта закона о создании Национальной рейтинговой организации", - подчеркнул О. Багиров.