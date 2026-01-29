Водители такси могут быть оштрафованы за это

В Азербайджане деятельность такси будет разрешена в пределах территориальных границ, определенных в пропускной карте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, группа водителей заявила, что им в связи с этим были направлены уведомления.

По их словам, в уведомлениях водителям напомнили требования соответствующего законодательства. Исходя из этих требований было указано, что заказы в Сумгайыте или Баку можно выполнять только при наличии пропускной карты, действующей именно в этом городе.

Таким образом, автомобилям без пропускной карты для Сумгайыта ограничивается выполнение заказов в этом городе, а автомобилям без пропускной карты для Баку - в столице.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в ответ на запрос İqtisadiyyat.az сообщили, что в соответствии со статьей 20.2 Закона Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" пассажирские перевозки на такси осуществляются по заказу любого лица по нерегулярным маршрутам в пределах территориальных границ, указанных в пропускной карте.

Также отмечается, что согласно статье 322.0.13 Кодекса об административных правонарушениях, за осуществление пассажирских перевозок на такси за пределами территориальных границ, указанных в пропускной карте, предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

Водители могут обратиться в AYNA для получения соответствующей пропускной карты по тому городу, в котором они намерены осуществлять таксомоторную деятельность.

Напомним, что в соответствии с соответствующим решением Кабинета министров количество приложений к разрешениям (пропускных карт) на перевозку пассажиров на такси в административно-территориальных границах города Баку установлено в размере 25 000 единиц.