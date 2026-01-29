Население этой европейской страны сократилось

В прошлом году население Германии по сравнению с 2024 годом сократилось примерно на 100 тыс. жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tagesschau, по данным Федерального статистического управления (ФСУ), это произошло в первую очередь из-за снижения иммиграции в Германию.

По предварительным оценкам ФСУ, к концу 2025 года в Германии проживало около 83,5 миллиона человек. Это означает сокращение почти на 100 000 человек по сравнению с концом 2024 года. Последний раз сокращение численности населения наблюдалось в период с 2003 по 2010 год, а также в 2020 году, в первый год пандемии COVID-19.

"Как и каждый год с момента воссоединения Германии в 1990 году, в 2025 году число случаев смерти превысило число рождений", - говорится в отчете ФСУ.

Дефицит рождаемости в 2025 году составил от 340 тыс. до 360 тыс. человек.

Согласно текущим данным, чистая иммиграция в 2025 году оценивается в диапазоне от 220 тыс. до 260 тыс. человек. По данным Федерального статистического управления, это как минимум на 40 процентов меньше, чем в 2024 году.