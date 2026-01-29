Prezident İlham Əliyev Dövlət Gömrük Komitəsinin bəzi əməkdaşlarını təltif edib - SƏRƏNCAM
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif ediliblər.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Gömrük orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Quliyev Bəhruz Faiq oğlu
Şirinov Natiq Telman oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Alverdiyev Tariyel Mehman oğlu
Məmmədov Elşən Malik oğlu
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Alışov Elvin Mahir oğlu
Bayramov Rəşad Fərrux oğlu
Dünyamalılı Emin Əhəd oğlu
Həsənov Rüstəm Abı oğlu
İsmayılov Amid Raqif oğlu
İsmayılov Seyfulla Lətif oğlu
Qasımov Orxan Araz oğlu
Quliyev Arif Mahmud oğlu
Qurbanov Vasif Elçin oğlu
Nəsibov Elxan Şiraslan oğlu
Nuriyev Nurlan Səxavət oğlu
Tağıyev Namiq İntiqam oğlu
Vəliyev Turqut Tehran oğlu.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре