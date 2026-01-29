Prezident İlham Əliyev Dövlət Gömrük Komitəsinin bəzi əməkdaşlarını təltif edib

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif ediliblər.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Gömrük orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Quliyev Bəhruz Faiq oğlu

Şirinov Natiq Telman oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Alverdiyev Tariyel Mehman oğlu

Məmmədov Elşən Malik oğlu

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Alışov Elvin Mahir oğlu

Bayramov Rəşad Fərrux oğlu

Dünyamalılı Emin Əhəd oğlu

Həsənov Rüstəm Abı oğlu

İsmayılov Amid Raqif oğlu

İsmayılov Seyfulla Lətif oğlu

Qasımov Orxan Araz oğlu

Quliyev Arif Mahmud oğlu

Qurbanov Vasif Elçin oğlu

Nəsibov Elxan Şiraslan oğlu

Nuriyev Nurlan Səxavət oğlu

Tağıyev Namiq İntiqam oğlu

Vəliyev Turqut Tehran oğlu.