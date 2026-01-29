"Фенербахче" намерен расстаться с Эн-Несири

Юри Алберто, играющий за "Коринтианс", находится в поле зрения "Фенербахче".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщает ESPN.

По информации источника, турецкий клуб хочет продать нападающего Юссефа Эн-Несири за € 25-30 млн, чтобы получить средства на покупку нового форварда. Подчеркивается, что на текущий момент "Фенербахче" не делал официального предложения "Коринтиансу" по трансферу Алберто.

Эн-Несири 28 лет, он выступает на позиции центрального нападающего. За "Фенербахче" марокканец играет с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Юссеф провел 25 матчей на клубном уровне, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.