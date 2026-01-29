Азербайджанские ковры вошли в постоянную коллекцию музея современного искусства в Бахрейне

В Бахрейне состоялось официальное открытие нового культурного пространства RAK Art Collection, где наряду с образцами арабского и исламского искусства, будут представлены другие произведения современного искусства. Это пространство, которое в будущем будет функционировать как музей современного искусства, создано по инициативе шейха Рашида бин Халифы Аль Халифы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе ОАО "Азерхалча".

В церемонии открытия принял участие председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов. В рамках мероприятия Эмин Мамедов встретился с наследным принцем и премьер-министром Королевства Бахрейн Салманом бин Хамадом Аль Халифой и подробно рассказал об истории азербайджанского ковроткачества, процессе производства и направлениях его развития в современный период. Салман бин Хамад Аль Халифа особо подчеркнул свой интерес к азербайджанскому ковроткачеству.

Отрадно, что в постоянную коллекцию музея также был включен ковровый триптих "Женщина", созданный в результате совместного сотрудничества известной художницы Айдан Салаховой и ОАО "Азерхалча". Это произведение искусства отражает синтез классических традиций азербайджанского ковроткачества с современным художественным подходом. Во время открытия Эмин Мамедов, наряду с ковром "Женщина", преподнес шейху Рашиду бин Халифе и особый ковер, сотканный в Азербайджане на основе его художественного произведения.

В церемонии приняли участие известные деятели искусства, коллекционеры и кураторы из разных стран мира. Среди гостей были Джефф Кунс, Жоаким Писсарро, Симон де Пюри и другие авторитетные представители художественного сообщества.

Недавно открывшаяся RAK Art Collection ставит своей целью дальнейшее обогащение художественной и культурной сферы Бахрейна, а также превращение в важную диалоговую платформу для регионального и международного современного искусства. Представление азербайджанского ковроткацкого искусства в постоянной коллекции столь престижного международного пространства является значительным достижением в деле продвижения нашего национального культурного наследия на мировом уровне.