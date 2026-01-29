https://news.day.az/world/1812759.html В Казахстане предложили принять новую Конституцию Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил в рамках работы Конституционной комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", он подчеркнул, что все предлагаемые изменения соответствуют актуальным запросам общества и требованиям времени.
В Казахстане предложили принять новую Конституцию
Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил в рамках работы Конституционной комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", он подчеркнул, что все предлагаемые изменения соответствуют актуальным запросам общества и требованиям времени.
"Окончательное решение по этим изменениям будет принимать народ Казахстана. Их судьбу определит референдум", - заключил Мырзагараев.
