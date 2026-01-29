В Казахстане предложили принять новую Конституцию

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил в рамках работы Конституционной комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", он подчеркнул, что все предлагаемые изменения соответствуют актуальным запросам общества и требованиям времени.

"Окончательное решение по этим изменениям будет принимать народ Казахстана. Их судьбу определит референдум", - заключил Мырзагараев.