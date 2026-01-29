Подписаны договоры по ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс

29 января в Тбилиси между BTKI Railways (совместное предприятие дочерних компаний ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Железная дорога Марабда-Карцахи") и АО "Грузинская железная дорога" подписаны договоры с целью обеспечения полноценного запуска совместного предприятия по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК),

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщается, один из договоров предусматривает использование железнодорожной инфраструктуры Марабда-Ахалкалаки, а другой - оказание терминальных услуг на станции Ахалкалаки.

На церемонии подписания было отмечено, что новые соглашения позволят эффективнее организовывать операции по БТК, являющемуся важным сегментом Среднего коридора, и увеличить объемы грузоперевозок.

Напомним, АЖД успешно завершило ремонтно-восстановительные работы и модернизацию 184-километрового участка линии БТК, пролегающего через Грузию и обладающего сложным географическим рельефом, в результате чего годовая пропускная способность линии возросла с 1 млн тонн до 5 млн тонн. Основной целью модернизации этой железнодорожной линии является повышение конкурентоспособности Среднего коридора и превращение БТК в одну из главных грузовых артерий коридора.

ООО BTKI Railways было создано 13 августа 2024 года. Деятельность совместного предприятия охватывает эффективное управление операциями по БТК и привлечение новых грузов, укрепление стратегических транспортных связей в регионе и увеличение потенциала Среднего коридора.