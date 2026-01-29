Кабмин Азербайджана внес изменения в ряд нормативно-правовых актов

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ряд нормативно-правовых актов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, внесены изменения в "Правила составления и применения бланков строгой отчетности в соответствии со спецификой деятельности предприятий, организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью", утвержденные постановлением Кабинета министров от 27 августа 2004 года №118.

В соответствии с поправками, выписки, формируемые Правительственным платежным порталом, информационной системой "ASAN ödəniş", а также соответствующими информационными системами ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Азерпочт", входящих в структуру публичного юридического лица "Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON)", не будут подпадать под требования к бланкам строгой отчетности.

Кроме того, полномочия по определению правил учета выписок по данным системам распределены между соответствующими государственными органами. Так, порядок учета по Правительственному платежному порталу будет устанавливать Центральный банк Азербайджана, по системе "ASAN ödəniş" - Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям.

Правила учета по системам структур AZCON и "Азерпочт" будет определять министерство цифрового развития и транспорта.

Также внесены изменения в "Специальные правила использования связи в условиях чрезвычайного положения", утвержденные постановлением от 15 февраля 2012 года №37. В рамках изменений названия некоторых ведомств приведены в соответствие с новой институциональной структурой и заменены названиями организаций, входящих в структуру AZCON.