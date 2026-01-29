В Баку состоялась презентация книги "LUCIDITY (Сны о режиссере)"

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась презентация книги театрального и кинорежиссера, писателя и сценариста Ильгара Сафата под названием "LUCIDITY (Сны о режиссере)", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившие директор Национального музея искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов, философ Али Аббасов и политолог Моисей Беккер отметили, что издание является важным источником для осмысления специфики театрального и кинематографического искусства, а также связывает индивидуальный творческий опыт автора с культурным и мифологическим контекстом.

Книга, состоящая из философско-онтологических текстов, посвящена размышлениям о театре, сновидениям, подсознанию и режиссёрскому мышлению. В издании представлены образцы короткой прозы автора, а также автобиографические заметки.

Презентация сопровождалась концертной программой. В мероприятии приняли участие народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, заслуженный художник Сабина Шыхлинская, художник, кинорежиссер, кандидат философских наук, историк и теоретик искусства Теймур Даими, а также другие представители творческой среды. В ходе встречи состоялись обсуждения идейного содержания книги, после чего автор подписал экземпляры издания для читателей.

В рамках мероприятия также был показан документальный фильм Ильгара Сафата "Небесные корни", посвященный удэгейскому шаманизму. В фильме запечатлен обряд сопровождения души умершего человека в загробный мир.

