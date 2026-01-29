SpaceX Dragon с экипажем Crew-12 отправится к МКС

Запуск миссии Crew-12 запланирован на среду, 11 февраля со стартового комплекса 40 на космодроме на мысе Канаверал (Флорида). Альтернативные даты запуска - 12 февраля и 13 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, в состав экипажа Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джек Хэтэуэй и Джессика Меир, а также астронавт ESA Софи Адено.

Экипаж отправится на МКС на корабле SpaceX Dragon, который будет выведен на орбиту ракетой Falcon 9. Пребывание Crew-12 на станции продлится около девяти месяцев.

Экипаж Crew-12 присоединится к экспедициям 74 и 75 на борту МКС. Они будут выполнять широкий спектр задач, включая научные эксперименты под руководством европейских ученых и медицинские исследования, а также будут поддерживать задачи наблюдения за Землей и технического обслуживания станции.

Для Софи Адено и Джека Хэтэуэя, оба из которых имеют опыт летчиков-испытателей, это будет первый космический полет. Джессика Меир полетит на корабле Dragon впервые, а Андрей Федяев станет первым космонавтом, который дважды побывает в космосе на корабле SpaceX.

Члены экипажа находятся на карантине с 28 января в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (Техас). 6 февраля они должны прибыть в Космический центр имени Кеннеди во Флориде, где останутся на карантине до запуска.