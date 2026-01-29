Открылся еще один животноводческий рынок в Азербайджане

Разрешена деятельность животноводческого рынка, расположенного на территории села Алиабад Билясуварского района. Так, территория рынка была заасфальтирована.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на входе и выходе установлены дезбарьеры, а также заново обустроены кормовой склад и зоны продажи крупного и мелкого рогатого скота. Установлены рампы и навесы. В целях ветеринарного контроля созданы платформы для клинического осмотра. Для изоляции больных животных от других построены специальные изоляторы.

По итогам проведенной оценки было установлено, что на животноводческом рынке созданы необходимые условия для обеспечения биологической безопасности и осуществления государственного ветеринарного контроля.

Отметим, что ранее начали функционировать животноводческие рынки в Бейлагане, Агджабеди, Имишли, Шамахы, Гёйчае, Сальяне, Гёйгёле и Барде.