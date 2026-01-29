https://news.day.az/society/1812793.html Техническая неполадка вызвала задержки на двух линиях бакинского метро Около 17:03 на станции метро "Нариман Нариманов" из-за технической неисправности поезд был выведен с линии с помощью вспомогательного состава. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ЗАО "Бакинский метрополитен". Отмечается, что по этой причине на Красной и Зеленой линиях наблюдаются задержки в движении поездов.
