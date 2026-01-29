Автопроизводство в Великобритании достигло исторического минимума

Выпуск легковых и легких коммерческих автомобилей в Великобритании в 2025 году сократился до минимального уровня с 1952 года.

За год в стране было выпущено 764 тыс. транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей оказалось на 15,5% ниже уровня предыдущего года, что стало самым низким показателем с 1952 года. Глава SMMT Майк Хоус назвал 2025 год самым тяжелым для отрасли на памяти целого поколения. По его словам, на ситуацию повлияли сразу несколько факторов, включая перебои в работе предприятий Jaguar Land Rover из-за кибератак осенью прошлого года, закрытие завода Vauxhall в Лутоне, а также последствия торговой политики США.

Еще в 2016-м объем производства автомобилей в стране достигал 1,7 млн единиц в год, отмечают британские СМИ. С тех пор отрасль столкнулась с чередой кризисов - от неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, до пандемии COVID-19 и введения торговых ограничений со стороны Вашингтона.

В SMMT при этом рассчитывают на постепенное восстановление отрасли. Ожидается, что в 2026 году выпуск автомобилей вырастет примерно на 10%, а уже в 2027-м объем производства может вновь превысить 1 млн машин в год. Британское правительство рассчитывает, что производство автомобилей к 2035 году вырастет до уровня более чем 1,5 млн единиц ежегодно.