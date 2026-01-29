https://news.day.az/officialchronicle/1812789.html Четырем сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджана присвоены высшие специальные звания - РАСПОРЯЖЕНИЕ Сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, высшие специальные звания были присвоены четырем сотрудникам ГТК.
