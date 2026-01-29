Белый дом поддержит отмену ограничений в торговле с Центральной Азией

Администрация США поддерживает законопроект об отмене поправки Джексона-Вэника, являющейся ограничителем в торговле со странами Центральной Азии.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Рубио в ходе слушаний в Сенате.

По его словам, этот шаг создаст дополнительные возможности для расширения экономического взаимодействия и позволит выстраивать более гибкие и глубокие форматы партнерства.

Поправка Джексона-Вэника была принята Конгрессом США в 1974 г. в разгар "холодной войны" между США и СССР. Она предусматривает: страны, которые лишают своих граждан прав или возможностей эмигрировать, облагаются высокими таможенными пошлинами и могут подпадать под ограничения импорта и экспорта. Поправка была названа в честь ее авторов - сенатора Генри Джексона и конгрессмена Чарльза Вэника, которые содействовали ее внесению. Поводом к принятию поправки послужила, в частности, практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР.