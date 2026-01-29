Новая трамвайная линия будет проходить перед ТЦ 28 Mall

В соответствии с Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы, до 2030 года в столице будет введена в эксплуатацию первая трамвайная линия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, линия, которая протянется от поселка Мехдиабад до станции метро "28 Мая", внесет значительный вклад в систему общественного транспорта и городскую среду Баку. Еще четыре линии, запланированные в перспективном проекте, также существенно улучшат облик города и качество городской среды.

Планируемые линии:

"Sea Breeze" - Мехдиабад

Мехдиабад - проспект 8 Ноября

Баил - "28 Мая"

Ази Асланов - "28 Мая"

В первую очередь планируется запуск линии Мехдиабад - "28 Мая". Рассмотрим ее основные преимущества.

Прежде всего, благодаря этому проекту жители поселков Расулзаде, Бинагади, Мехдиабад и близлежащих территорий, которые сегодня недостаточно обеспечены качественным общественным транспортом, получат более доступное и удобное сообщение. Трамваи, курсирующие от Расулзаде до конечной станции по проспекту Азадлыг, снизят нагрузку на метро. Линия, проходящая вблизи станции "Азадлыг проспекти", возьмёт на себя часть пассажиропотока зелёной ветки метрополитена.

Наличие выделенных автобусных полос вдоль проспекта также облегчает строительство трамвайной линии. Современные трамвайные рельсы позволяют другим видам транспорта двигаться по тем же полосам без серьезных помех, поэтому в ряде участков возможно их совместное использование. Такой подход широко применяется во многих странах.

Кроме того, на участках проспекта Азадлыг, ближе к "28 Мая", возможно полное ограничение автомобильного движения и интеграция этой зоны с пространством, созданным на площади Джафара Джаббарлы. Это приведет к улучшению социальной среды в центре города и росту экономической и культурной активности.

Интеграция трамвайной сети с железной дорогой и метро увеличит разнообразие общественного транспорта в Баку, а также существенно снизит уровень шума и экологического загрязнения. Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов отметил, что в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы в первую очередь предусмотрено строительство трамвайной линии "Мехдиабад - 28 Мая (HUB)", которая обеспечит прямое сообщение северных пригородов с центром города.

В перспективе также запланировано строительство железнодорожной станции в поселке М. Расулзаде вдоль этого коридора. После запуска трамвая здесь, а также возле станции метро проспект Азадлыг, будет организован пассажирский пересадочный узел, что позволит пассажирам продолжать поездку на поезде или метро.

Следующий крупный пересадочный пункт будет расположен на конечной станции - "28 Мая", которая является главным транспортным хабом Баку. По расчетам, после ввода этой линии количество автомобильных поездок в данном направлении сократится более чем на 20 тысяч в день.

Работы по развитию общественного транспорта в столице также создают условия для внедрения единой билетной системы, и в ближайшие годы в этом направлении могут быть предприняты конкретные шаги.