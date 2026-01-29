ЕС ввел санкции против 15 иранских силовиков

Евросоюз ввел санкции против 15 иранских силовиков и сотрудников судебной системы во главе с министром внутренних дел Ирана Эскандаром Момени и генеральным прокурором Мохаммадом Мовахеди Азадом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации решения Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

Всех их ЕС обвинил в "грубых и жестоких нарушениях прав человека" в ходе противодействия антиправительственным выступлениям в Иране.

Рестрикции также введены против пяти юридических лиц.