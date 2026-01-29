Срок регистрации на партнерские мероприятия в рамках WUF13 продлен

С учетом высокого интереса к партнерским мероприятиям, которые будут организованы в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, срок регистрации был продлен. Крайний срок приема заявок установлен на 3 февраля 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, WUF13, являясь международной платформой диалога и сотрудничества в сфере градостроительства, предоставляет учреждениям и организациям возможность организовывать мероприятия в соответствии с темой Форума - "Жилище для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты". Заявки следует представлять через сайт https://events.unhabitat.org/.

Заявки на организацию мероприятий принимаются по семи категориям: Сетевое взаимодействие (Networking), Единая ООН (One UN), Реализация Целей устойчивого развития (SDGs in Action), Городское кино (Urban Cinema), Городская библиотека (Urban Library), Голоса городов (Voices from Cities) и Академия WUF (WUF Academy).

Учреждения и организации, подающие заявки, на первом этапе должны пройти онлайн-регистрацию через платформу Глобальной системы управления мероприятиями (GEMS) программы UN-Habitat.

После завершения процесса регистрации пользователи могут войти в раздел "Applications / Заявки" в личном кабинете, ознакомиться с требованиями по соответствующим категориям и завершить подачу заявок. Отметим, что по каждой категории может быть подана только одна заявка.

Партнерские мероприятия, являющиеся одним из ключевых и стратегических механизмов Форума, создают условия для международного представления передового опыта, инновационных подходов и практических решений в области устойчивого городского развития. Посредством этих мероприятий участники получают возможность обмениваться знаниями и опытом в сфере градостроительства, выстраивать институциональное сотрудничество и вносить вклад в глобальную городскую повестку.

Для получения дополнительной информации по вопросам регистрации и организации мероприятий можно связаться по электронному адресу [email protected].