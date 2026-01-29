https://news.day.az/world/1812816.html ЕС включил КСИР в список террористических организаций Главы МИД ЕС договорились включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в европейский список террористических организаций. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.
ЕС включил КСИР в список террористических организаций
Главы МИД ЕС договорились включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в европейский список террористических организаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.
"Министры иностранных дел ЕС сделали решающий шаг, признав КСИР террористической организацией", - заявила Каллас, пояснив, что такое решение ЕС мотивировал многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных манифестаций в Иране.
