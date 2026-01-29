В рамках подготовки к WUF13 состоялась сессия по устойчивому развитию для госструктур

29 января в рамках подготовки к Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) была организована информационная сессия для представителей государственных органов с целью продвижения принципов устойчивости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с вступительной речью на сессии выступил заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики Довлетхан Довлетханов, который подчеркнул значимость мероприятия WUF13, запланированного на 17-22 мая.

С речами также выступили заведующий сектором отдела сотрудничества с международными организациями министерства экономики Ильгар Гасымлы и руководитель компании EY по Центральной Азии, Кавказу и Украине Виктор Коваленко, отметившие, что форум является самым авторитетным и масштабным глобальным мероприятием в сфере градостроительства, а участие в нем имеет особую важность.

Представители Операционной компании WUF13 в Азербайджане и компании "EY Азербайджан" представили презентации, посвященные устойчивому градостроительству, глобальным и национальным вызовам в этой сфере, а также целям устойчивого развития. Была предоставлена информация об основных сессиях, партнерских мероприятиях, ассамблеях и "круглых столах", запланированных в рамках WUF13.

В сессии приняли участие координатор ООН по WUF13 Абдинассир Шел Сагар, а также представители более 70 государственных органов.

WUF13 - наиболее авторитетная и масштабная международная платформа диалога и сотрудничества в сфере градостроительства - пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года на тему "Жилище для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты". В рамках форума участники получат возможность обмениваться знаниями и опытом, выстраивать институциональное сотрудничество и вносить вклад в глобальную городскую повестку.