Найдено гигантское "металлическое облако", способное скрывать звезду

Астрономы из Университета Джонса Хопкинса обнаружили гигантское облако испарившегося металла, которое может скрывать в своей системе планету или маломассивную звезду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal (TAJ).

Объект оказался в 15 000 раз шире Земли - он почти полностью затмевал свою звезду J0705+0612 на протяжении почти девяти месяцев - с сентября 2024 по май 2025 года. В это время яркость звезды падала до 3% от обычного уровня. Ученые исключили варианты с гигантскими планетами и поясами астероидов, так как они не могли блокировать такое количество света столь долго.

Облако, диаметром около 200 миллионов километров, находится примерно в 13,3 астрономических единицах от звезды - примерно между Сатурном и Ураном в нашей Солнечной системе. Для полного оборота вокруг звезды ему требуется около 44 лет. Анализ данных с нового спектрографа Gemini GHOST позволил выявить обилие металлов, включая железо и кальций, а также отследить движения внутри облака.

Исследователи считают, что массивный объект в центре облака удерживает его структуру. По размерам и характеристикам это может быть газовый гигант, коричневый карлик или маломассивная звезда в двойной системе. Если облако связано со звездой, его можно считать околопланетным диском, а если с планетой - околопланетным.

Возраст облака оценивается примерно в два миллиарда лет, что моложе самой звезды J0705+0612. Ученые предполагают, что облако образовалось после столкновения планет, аналогичного тому, которое привело к появлению Луны. Это объяснило бы высокое содержание металлов и необычную структуру объекта.